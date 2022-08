Valneva: Jetzt leistet der Klimawandel Schützenhilfe

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Bei der Aktie von Valneva (WKN: A0MVJZ) ist in den vergangenen Wochen etwas Ruhe eingekehrt: Der Titel pendelt aktuell an der Pariser Euronext um 9,66 €. Nachdem die EU wenig Interesse an dem Corona-Totimpfstoff der Franzosen gezeigt hat, konzentriert sich das Unternehmen nun vor allem auf die Entwicklung seines Wirkstoffkandidaten gegen Lyme-Borreliose – vor allem wegen des Klimawandels. Das deutsche Robert Koch-Institut bestätigt heute die Einschätzung der Biotech-Schmiede, dass die globale Erwärmung die Geschäftsaussichten des ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.