Valneva: Es geht los!

Es scheint bei Valneva derzeit einen kleinen Aufbruch zu geben. Die Aktie konnte am Dienstag mehr als 3 % Plus erzielen und hat damit die Marke von 3,50 Euro mittlerweile deutlich hinter sich gelassen. Die Notierungen sind damit allerdings weiterhin im Abwärtstrend. Direkte Besserung ist zumindest aus der Warte der Trend-Analysten nicht in Sicht.

Valneva: Darum geht es!

Es wird für die Aktie ein weiter Weg sein, den trendtechnischen Aufwärtstrend einzuschlagen. Es fehlen derzeit noch mindestens 20 %, um deutlich über die Marke von 4 Euro zu klettern. Da es derzeit keine neuen Nachrichten gibt, waren die Börsen genau auf ein solches Signal, steht zu vermuten. Dennoch: Die Hoffnung steigt – auch unter den Analysten scheint die Stimmung ungebrochen sehr gut zu sein. Die Börsen sind aktuell offenbar der Stimmung von Analysten noch nicht ganz gewachsen.

