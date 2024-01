Valneva: Doch noch!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Valneva hat am Ende der Woche doch noch einmal eine günstige Nachricht an den Markt bringen können – und wenn es nur die gestiegenen Kurse sind. Der Titel hat ein Plus von gut 2,3 % geschafft. Die insgesamt nicht überzeugende Woche hat damit ein versöhnliches Ende gefunden. Die Notierungen sind dennoch im laufenden Jahr weiterhin mit dem Minus von -20 % weit hinten. Der Titel ist im klaren Abwärtstrend – vielleicht aber eröffnet sich für weitsichtige Investoren eine Chance, gerade auf Basis der niedrigen Kurse!

Valneva: Das ist der wahre Kern

Viele Nachrichten produziert das Unternehmen gegenwärtig nicht. Dennoch oder gerade deshalb lohnt es sich auch, die wirtschaftlichen Gegebenheiten der Aktie und des Unternehmens zu untersuchen.

Die AG hat im vergangenen Jahr den gegenwärtigen Schätzungen nach einen Umsatz von ca. 166 Millionen Euro eingefahren. Dies wird im neuen Jahr deutlich besser: Der Umsatz würde einen Wert von 231 Millionen Euro annehmen, so die Schätzung.

Das Unternehmen wird im abgelaufenen Jahr dabei ein Nettoergebnis von -64 Millionen Euro eingefahren haben, so die gegenwärtigen Schätzungen. Im neuen Jahr würden es dann nur noch -11 Millionen Euro Verlust. Nun ist die große Frage: Ist dieser Verlust nun besser, weil er wesentlich niedriger ausfällt als im Vorjahr? Oder ist die Börse noch entsetzt, weil Valneva einen Verlust einfährt.

Die Stimmung scheint eindeutig zu sein. Der Wert hat ohne weitere Nachrichten einen wahren Abwärtstrend eingeleitet. Innerhalb der vergangenen vier Wochen ging es um -15 % abwärts. In den vergangenen drei Monaten hat die Aktie sogar einen Abschlag von -27 % hinnehmen müssen. Die Aktie ist statistisch und charttechnisch betrachtet demnach klar angeschlagen.

Nur: Analysten lassen sich nicht abschrecken. Demnach würde der Kurs offenbar unterbewertet sein. Die Aktie habe ein Kursziel von 9,17, so die Schätzung. Dies wären noch gut 141 % Plus!

