Valneva: Deutliche Verluste!

Liebe Leser, in der letzten Woche haben die Anleger mit Interesse die Geschehnisse bei der Valneva Aktie verfolgt. Unsere Autoren haben sich die Situation in ihren Analysen einmal genauer angeschaut und folgendes Fazit gezogen: Der Stand! Obwohl die Coronazahlen im Herbst wieder steigen könnten, ist fraglich ob sich Valneva ein Stück vom Kuchen sichern kann. Die Entwicklung! Am Montag sank… Hier weiterlesen