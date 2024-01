Valneva-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne erwarten lassen. Für Valneva wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 29,99 Punkten, was darauf hindeutet, dass Valneva überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine klare Über- oder Überverkaufssituation und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz angeht, konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Valneva in den letzten vier Wochen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Valneva-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -16,09 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Valneva diskutiert wurde. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.