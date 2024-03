Valneva-Aktie: Das wird wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Valneva wird am 20. März einen großen Tag haben. Die Company wird ihre Finanzergebnisse für das Jahr 2023 vorstellen. Das ist durchaus wichtig, da damit auch die vorläufigen Zahlen, die einige Wochen alt sind, noch einmal neu justiert werden können. Dementsprechend wird die neue Woche sehr interessant. Die Notierungen sind am Freitag noch um ca. -1,5 % gerutscht und erreichen 3,481 Euro. Dies wird allerdings alles Makulatur sein, wenn die Zahlen stimmen – so die Hoffnung.

Valneva: Was zu erwarten ist

Der Impfstoffhersteller wird für das abgelaufene Jahr vermutlich einen Nettoverlust in Höhe von 90 Millionen Euro vermelden. Alles andere, was deutlich davon abweicht, wäre eine Überraschung. Die Umsätze im neuen Jahr allerdings, die sicherlich auch in eine Prognose einfließen, werden auf ca. 221 Millionen Euro nach oben taxiert – und dies kann nach den bisherigen Schätzungen zu einem Nettoergebnis von 3 Millionen Euro führen.

Trifft dies ein, kann der 20. März zu einem wichtigen Datum der Börsengeschichte von Valneva werden. Noch ist der Abwärtstrend sehr massiv.

