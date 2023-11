Valneva-Aktie: Das wird jetzt sehr wichtig!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Valneva hat am Freitag kurz vor Ende der Handelswoche weitere -2,4 % nachgegeben. Eine schlechte Entwicklung, insofern das Pharmaunternehmen insgesamt in der laufenden Woche somit -7,6 % verloren hat. Damit ist auch die nächste Erkenntnis gereift: Valneva hat kaum Chancen, den begonnenen Aufwärtstrend tatsächlich zu vollziehen. Die Kurse ziehen sich in Richtung von 5 Euro zurück. Das ist mit einer wichtigen Aussage verbunden.

Valneva: Das sehen die Analysten noch!

Die Kurse waren zwischenzeitlich deutlich besser geworden und erreichten Niveaus von teils mehr als 6,50 Euro. Dahinter wird sich Hoffnung verborgen haben. Denn Valneva konnte sein Zahlenwerk präsentieren und durchaus so etwas wie mehr Hoffnung damit verknüpfen. Die Umsätze sollen etwas steigen, die Verlustposition etwas geringer werden.

Zudem hat die FDA als...