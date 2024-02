Valneva-Aktie: Das wird eng!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Valneva hat auch am Montag erneut einen Verlust hinnehmen müssen. Die Aktie verlor zwar lediglich -2,3 %, ist aber nun über den Zeitraum von fünf Tagen um ganze -11 % nach unten durchgereicht worden. Die Notierungen bleiben auf dem Weg nach oben mittlerweile regelmäßig stecken und geben weiter nach. Der Titel hat dabei seit 1. Januar mittlerweile ein Minus von gut -31 % hinnehmen müssen.

Valneva: Zu wenig Story

Die Aktie bietet an den Börsen mittlerweile zu wenig Geschichte. Die letzte ernsthafte Geschichte war immerhin Mitte Februar eine Gewinnprognose für das laufende Jahr. Dabei soll der Produktumsatz zwischen 150 und 180 Millionen Euro liegen. Das ist in etwa so viel, wie die Zuversichtlichen unter den Beobachtern durchaus erwartet haben.

Dabei aber bleibt offen, wie viel Gewinn Valneva mit solchen Umsätzen noch erwirtschaften kann. Es sieht nicht so aus, als sollte der Gewinn regelrecht explodieren. Vielmehr ist die Aktie aus Sicht von Analysten und Beobachtern, die sich auf die reinen Zahlen konzentrieren, sicherlich recht fair bewertet. Denn immerhin wird der Umsatz in 2024 nicht dazu führen, so die Annahme, dass Valneva plötzlich Gewinne erwirtschaftet. Indes: Analysten, die Prognosen abgeben, sehen Valneva noch immer bei mehr als 9 Euro Kursziel!

