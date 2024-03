Valneva-Aktie: In wenigen Tagen!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Valneva wird in wenigen Tagen mit seinem Quartalsergebnis (4. Quartal 2023) an die Öffentlichkeit treten. Lt. Marketscreener ist noch immer geplant, am 20.3. die Zahlen zu präsentieren. Dann wird sich zeigen, wie weit die Analysten ggf. daneben liegen – die gehen derzeit noch davon aus, dass der Kurs auf 9,27 Euro steigen könne. So jedenfalls die auch präsentierte Durchschnittsschätzung für Valneva. Der Kurs wäre gut 167 % entfernt.

Die Schätzung ist mangels Nachrichten in den vergangenen Tagen auch gegenwärtig noch interessant. Allerdings ist es kaum wahrscheinlich, dass die Schätzung derzeit noch korrekt ist. Die Daten sind teils zu alt und können nicht mit den aktuellen Geschehnissen korrespondieren.

Valneva: Daten zu alt

Die tatsächlichen Daten sehen sehr viel ernüchternder aus. Das Pharma-Unternehmen wird den gegenwärtigen Schätzungen nach im vergangenen Jahr ein Nettoergebnis von -90 Millionen Euro erzielt haben. Bei einem Umsatz von 168 Millionen Euro wäre das ein herber Verlust. Das Nettoergebnis soll 2024 dann positiv sein: 3 Millionen Euro werden erwartet. Nun wird man sehen, wie weit die Daten der kommenden Tage dazu beitragen können!

