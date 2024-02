Valneva Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie werden nicht nur durch Analysen von Banken beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Valneva ergab die Untersuchung dieser Faktoren eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie von Valneva bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" gegeben.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 5,69 EUR für die Valneva-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 3,774 EUR, was eine negative Abweichung von 33,67 Prozent bedeutet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 4,76 EUR eine Abweichung von 20,71 Prozent. Daher erhält die Valneva-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung und Kommentare auf sozialen Plattformen spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse der Kommentare zu Valneva ergab überwiegend positive Stimmung, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Valneva-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.