Valneva-Aktie: Das war satt!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Valneva hat einen Gewinn von über 2,5 % verbucht! Das war satt. Die Notierungen haben damit zwar noch immer ein Minus von ungefähr -5 % in fünf Tagen und -35 % seit Jahresanfang. Aber die Aktie konnte auf diese Weise die Marke von 3 Euro wieder erobern. Das ist ein Achtungserfolg, wenn es ansonsten schon wenig zu feiern gibt. Denn noch immer zerrt Valneva allenfalls davon, dass der CDC-Ausschuss in den USA dein Einsatz eines Valneva-Tropfen-Impfstoffs empfiehlt – das aber ist nun schon wieder eine Woche her und hat keine massive Euphorie an den Märkten mehr ausgelöst.

Valneva: Woher soll das kommen?

Solche Nachrichten aber scheinen den Analysten noch zu reichen. Die durchschnittliche Kursschätzung für die Aktie liegt derzeit bei einem Zielkurs in Höhe von gut 9,27 Euro. Dies wären mehr als 200 % – wirtschaftlich unvorstellbar. Oder?

