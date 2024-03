Valneva-Aktie: Ein starkes Stück!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Valneva hat am Montag einen deutlichen Schritt nach vorne, hier nach oben geschafft. Es ging um gut 3,9 % aufwärts. Damit ist die Aktie wieder auf dem Weg dazu, die nächste Hürde anzugreifen. Es geht darum, dass Valneva mittelfristig zumindest 4 Euro, besser 5 Euro erobern sollte, so die Meinung von Beobachtern. Der Titel bietet derzeit nurmehr Spekulation an den Aktienmärkten an. Denn die Zahlen, die vor fünf Tagen gemeldet wurden, lassen derzeit keinen Raum für sehr viel Aufschwung. Das Unternehmen wird den jüngeren Schätzungen nach zwischen 5 und 27 Millionen Euro Gewinn erwirtschaften können. Das wären immerhin gut 43 als KGV.

Günstig wäre die Aktie von Valneva noch nicht

Dennoch sind und waren solche Zahlen nicht so gut, dass sie eine echte Anziehungskraft darstellen könnten. Es fehlt zudem noch ein neuer Umsatzbringer. Valneva wird aktuell aber evtl. darauf hoffen dürfen, dass ein Tropenimpfstoff zum großen Renner werden kann – die US-Army hat vor längerer Zeit schon bestellt. Noch muss der Impfstoff zugelassen werden.

