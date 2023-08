Valneva-Aktie: Der nächste Schaden für das Image!

Die Woche beginnt misslich für die Aktie des Impfstoffherstellers Valneva. Nach einem Kursrückgang von sechs Prozent am Montag setzt sich der Abwärtstrend auch am Dienstag mit einem Verlust von über zwei Prozent fort. Doch was sind die Gründe für diesen Einbruch?

Schlechte Neuigkeiten aus Übersee

Ungünstige Meldungen kommen aus den Vereinigten Staaten. Erneut verzögert sich die Zulassung eines Impfstoffs, diesmal betrifft es den Chikungunya-Virus-Impfstoffkandidaten VLA1553. Nicht das erste Mal, dass Valneva seine Aktionäre enttäuscht, erinnern wir uns an die erheblichen Verzögerungen im europäischen Zulassungsverfahren seines Covid-19-Impfstoffs.

Durch eine Entscheidung der US-Zulassungsbehörde FDA wurde der vorgesehene Termin für den Antrag auf Marktzulassung vom Ende August auf Ende November verschoben.

Der Hintergrund...