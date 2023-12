Valneva Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Die Stimmung und der Buzz um eine Aktie sind wichtige Maßstäbe für Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine entscheidende Rolle. Eine hohe Anzahl von Beiträgen über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung können ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage liefern.

Die Aktie von Valneva wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Valneva weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Valneva bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Valneva als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Valneva-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 65,45 und ein Wert für den RSI25 von 59,07, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Aus charttechnischer Sicht wird die Valneva-Aktie ebenfalls negativ bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 5,8 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 5,08 EUR liegt, was einer Abweichung von -12,41 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -6,96 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. Zuletzt stand auch die Aktie von Valneva im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Valneva, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse des Anleger-Sentiments eine Bewertung als "Neutral".