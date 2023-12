Valneva Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Die Valneva-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,76 EUR gehabt, während der letzte Schlusskurs bei 4,552 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -20,97 Prozent und wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,34 EUR) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (-14,76 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine negative Veränderung der Stimmung bei Valneva in den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Trotzdem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird Valneva daher für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Valneva-Aktie als neutral ein. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 63,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 71,55 und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich daher auch hier ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies spiegelt sich in den positiven Themen wider, die in den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Valneva-Aktie gemäß der technischen Analyse und dem Sentiment eine "Schlecht"-Bewertung erhält, während die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingeschätzt wird.