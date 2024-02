Valneva Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Valneva in den sozialen Medien zu verzeichnen, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Die Redaktion bewertet die Aktie deshalb als "Gut". Die Häufigkeit der Diskussionen in Bezug auf ein Unternehmen liefert Hinweise darauf, ob es derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. In diesem Fall wurde über Valneva leicht über oder unter dem Durchschnitt diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an sechs Tagen, während an acht Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf Valneva diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Valneva liegt bei 84,36 Punkten, was auf eine Überbewertung der Aktie hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 80,09 eine Überbewertung an, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Valneva derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Sowohl der GD200 mit einem Kurs von 5,67 EUR als auch der GD50 mit einem Kurs von 4,63 EUR deuten auf eine negative Abweichung des Aktienkurses hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.