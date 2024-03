Valneva Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

In der technischen Analyse wird das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Valneva-Aktie zeigt der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen einen aktuellen Wert von 73,88 an, was auf eine Überkaufung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 65, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Für Valneva wurde eine starke langfristige Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Valneva-Aktie mit einem Kurs von 3,067 EUR inzwischen -23,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien zu Valneva veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Gut".