Valneva Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders negativ äußerten sich die Anleger in Bezug auf das Unternehmen Valneva. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Valneva derzeit bei 5,45 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 3,132 EUR gehandelt wurde, was einem Abstand von -42,53 Prozent entspricht. Ähnlich negativ ist das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 liegt derzeit bei 3,85 EUR, was einer Differenz von -18,65 Prozent und somit einem "Schlecht"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmung und Diskussionsintensität rund um die Aktie von Valneva wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum ergeben ein langfristiges Stimmungsbild. Die Beitragsanzahl zeigte dabei eine mittelmäßige Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Valneva war in diesem Zeitraum jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses betrachtet, zeigt für die Valneva einen Wert von 60,33 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ebenfalls ein Wert von 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Gesamteinstufung des RSI ebenfalls "Neutral".