Valneva-Aktie: Das ist schade!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Valneva hat am Dienstag erneut einen schwachen Tag gehabt. In den vergangenen fünf Tagen ging es insgesamt viermal bergab. Die Notierungen fielen am Dienstag um ca. -3 %. Damit ist die Aktie auf weniger als 5,67 Euro gefallen. Der Titel ist somit auch wieder exakt dort, wo der kleine Aufwärtsmarsch der vergangenen Wochen seinen Anfang nahm. Hoffnung auf steigende Kurse haben derzeit wohl nur noch die Analysten. Die sehen Valneva derzeit bei einem Zielkurs von 10,03 Euro.

Valneva: 77 % Potenzial

Das wären dann 77 % Potenzial ausgehend von den aktuellen Notierungen. Das allerdings ist wohl mehr Wunschdenken, wenn es nach dem charttechnischen Eindruck geht: Der Titel kommt aus der Range zwischen 5 und 6 Euro kaum heraus. Wirtschaftlich sieht es bis dato nicht nach einem richtigen Befreiungsschlag aus – woher sollen diese...