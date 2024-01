Valneva-Aktie: Das ist besonders!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Valneva hat am Montag erneut einen Verlust zum Auftakt der Woche melden müssen. Die Notierungen sind indes nur um ca. -0,8 % nach unten gerutscht. Das ist nicht viel – und dennoch besonders. Denn die Aktie hat nun fast den tiefsten Kurs der vergangenen Monate erreicht. Allein in den vergangenen fünf Handelstagen ging es um annähernd -5 % abwärts. Die Aktie wird immer schwächer. So stellt sich langsam die Frage, ob die Börsen mit ihrem Rückwärtsgang bei diesem Titel nicht massiv übertreiben.

Valneva: Das ist zu viel

Am Montag jedenfalls gab es wie in den Vortagen keinen Grund aus dem Unternehmen heraus selbst, um so weit nach unten durchgereicht zu werden. Die Aktie verliert derzeit, weil es wahrscheinlich den Börsen nicht mehr sehr wahrscheinlich vorkommt, dass die Verlustsituation sich rasch aufhebt.

Verluste hat das Unternehmen nach den vorliegenden Schätzungen sowohl für das vergangene Jahr in der Bilanz – hier belaufen sich die Schätzungen beim Nettoergebnis auf den Gesamtverlust von -64 Millionen Euro – wie auch im neuen Jahr. Im neuen Jahr soll der Verlust auf -11 Millionen Euro sinken. Das bedeutet: Valneva arbeitet bei einem steigenden Umsatz (+ 70 Millionen Euro annähernd) mittlerweile rentabler.

Dennoch: Charttechnisch betrachtet sieht alles nach massiv fallenden Kursen für Valneva aus.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Valneva-Analyse von 29.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Valneva jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Valneva Aktie

Valneva: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...