Valneva Aktie: Das ist ein Knall!

Die Valneva-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,76 EUR aufgewiesen. Der aktuelle Schlusskurs von 4,552 EUR liegt damit um -20,97 Prozent darunter, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,34 EUR) liegt mit einer Abweichung von -14,76 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Unter Berücksichtigung der einfachen Charttechnik erhält die Valneva-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bezüglich Valneva. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen ergab vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Valneva-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 63,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 71,55 aufweist und somit eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine negative Veränderung der Stimmung zuungunsten von Valneva festgestellt werden. Dies basiert auf einer Tendenz zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien. Zudem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Zusammenfassend erhält Valneva daher in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

