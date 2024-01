Valneva Aktie: Das hat Konsequenzen!

Das Sentiment und der Buzz um die Valneva-Aktie wurden genauer betrachtet, um eine fundierte Einschätzung vornehmen zu können. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden dabei als Kriterien herangezogen. In diesem Zusammenhang zeigte Valneva interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, da die Aktivität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Valneva eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und einen negativen Tag. An zwei Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf dieser Basis erhält Valneva daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Valneva-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,73 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 4,009 EUR lag. Dies entspricht einer Abweichung von -30,03 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 5,06 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -20,77 Prozent entspricht. Auch hier wird die Valneva-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass die Valneva-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 100 liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt eine längerfristigere Betrachtung und ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Valneva-Aktie.