Valneva-Aktie: Das hätte wohl niemand gedacht

Valneva lebt! Das Unternehmen konnte am Montag einen Aufschlag in Höhe von fast 3 % erreichen, musste allerdings am Dienstag wieder -1 % in den ersten Handelsstunden abgeben. Die Notierungen haben insgesamt dennoch die jüngsten Abschläge etwas kompensieren können. Es sei daran erinnert, dass Valneva schon am Freitagabend einen Aufschlag von 3,5 % schaffte. Geht es für den Impfstoffwert inzwischen… Hier weiterlesen