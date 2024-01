Valneva-Aktie: Ein gewaltiger Schlag!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Das war ein lauter Schlag: Valneva konnte am Donnerstag an den Börsen ein Comeback feiern. Mehr als 4,1 % Kursgewinn sprechen fast für sich. Die Notierungen sind auf dem Weg dazu, die 5-Euro-Marke wieder zu erobern. Die eigentliche Nachricht für den Börsen folgte am Ende des vergangenen Jahres. Die Börsen haben erstaunlich gelassen darauf reagiert. Denn Valneva hat seine Prognose für das Jahr 2023 geändert.