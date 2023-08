Valneva-Aktie: Ein fesselndes Ereignis in Sicht

Die Aktie von Valneva hat im Mai ihren anhaltenden Abwärtstrend durchbrochen. In der Folge konnte sie eine bemerkenswerte Erholungsphase verbuchen. Vor allem positive Studienergebnisse zu bestehenden Impfstoffen sowie starke Quartalsergebnisse zu Beginn des Monats führten zu einem Anstieg dieses Wertes. Nach einer übermäßigen Aufwertung im Juni realisierten die Anleger jedoch ihre Gewinne – sell on good news. Seit Anfang Juli pendelt der Kurs in einer bestimmten Preisspanne mit Widerständen bei etwa 7 Euro und Unterstützungsbereichen um die 6,40 Euro-Marke herum. Mangels neuer Impulse und da die nächsten Quartalsdaten erst Ende September erwartet werden, könnte das Handelsinteresse gering ausfallen.

Handel innerhalb des Preisbereichs der Valneva-Aktie

Anleger, die auf Geschäftserfolg für Valnevas Impfstoffe hoffen, könnten...