Valneva Aktie: Der absolute Knall!

Die Valneva-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,78 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 4,844 EUR, was einem Unterschied von -16,19 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Die einfache Charttechnik ergibt somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Valneva.

In den sozialen Medien wurden in den vergangenen Wochen überwiegend positive Themen zur Valneva-Aktie diskutiert. Die einschlägigen Plattformen geben somit ein positives Signal hinsichtlich der Anlegerstimmung. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Valneva bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen der Stimmung in Bezug auf Valneva in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Außerdem wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hindeutet. Valneva wird daher insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Valneva-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf längere Sicht betrachtet, wird die Aktie jedoch als überkauft eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse ein gemischtes Bild für die Valneva-Aktie, wobei die Anlegerstimmung als positiv bewertet wird, während die Internet-Kommunikation und der RSI auf eine eher schlechte Bewertung hindeuten.