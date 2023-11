Valneva-Aktie: Die Zwischenbilanz!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Valneva hat an den Börsen zuletzt deutliche Schwächen gezeigt. Das Pharmaunternehmen lässt jeden Zug nach vorne wieder vermissen. Denn immerhin war Valneva kürzlich mit guten Quartalszahlen nach vorne getreten – dieser Effekt jedoch verpuffte wieder. Immerhin: Am Montag ging es zunächst um gut 1 % aufwärts. Nur: In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Aktie dennoch gut -10 %. Es wird nicht viel besser!

Valneva: Da fehlt die Dynamik

Zusammengefasst hat sich die wirtschaftliche Situation – wenn alle Zahlen unzulässigerweise etwas gebündelt betrachtet werden – um ca. 10 % verbessert. Das ist nicht schlecht: Seither hat die Aktie inklusive eines Ausflugs nach oben wieder eine Plus-Minus-Null-Situation geschaffen.

Der Titel ist und bleibt in der Range zwischen 5 und 6 Euro gefangen. Dabei wird nicht helfen, dass mit dem...