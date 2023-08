Valneva-Aktie: Wird der Deckel bald abgelöst?

Zum Wochenbeginn verzeichnete die Aktie des Impfstoffproduzenten Valneva eine bemerkenswerte Erholung. Im Vergleich zum Schlusskurs von 6,23 Euro am Freitag begann der Handelstag am Montag auf “tradegate” bei 6,52 Euro und erreichte ein vorläufiges Tageshoch von 6,80 Euro; das entspricht einem Plus von mehr als 9 Prozent. Als treibende Nachricht hinter dem Kursanstieg kann angenommen werden: „Valnevas Chikungunya-Impfstoff zeigt in einer späten Studie Sicherheit für Jugendliche“. Das Unternehmen zieht diese Schlussfolgerungen basierend auf den Ergebnissen früherer Studien. Allerdings zogen sich Investoren relativ schnell zurück. Obwohl die Neuigkeit grundsätzlich positiv ist, bedeutet sie noch keine vollständige Zulassung.

Aktuelle Chartanalyse der Valneva-Aktie

Die Valneva-Aktie bewegt sich momentan innerhalb eines...