Valneva-Aktie: Wer zu spät kommt, den bestraft die Börse!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Finanztrends Video zu Rheinmetall



mehr >

In den letzten Tagen hatten die Bullen bei der Valneva-Aktie nicht viel zu melden. Der Dienstag war der fünfte Tag in Folge, an dem es für die Aktie Verluste gab. Eine derart lange Verkaufsphase hatte es zuletzt im April gegeben. Damals fielen die Abschläge absolut und prozentual gesehen aber noch deutlich stärker aus, aktuell beläuft sich das Minus auf 8,3… Hier weiterlesen