Valneva-Aktie: Was wird aus 32 Millionen?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Valneva hat in der vergangenen Woche an den Börsen keine guten Ergebnisse eingefahren. Das Papier verlor am Ende -4 %. Dies bestätigt den jüngeren Verlauf an den Märkten. Die Aktie ist mit einem Minus von -14 % im laufenden Jahr gleichfalls relativ schwach. Dennoch gab es zuletzt eine gute Nachricht. Die scheint auch die Analysten letztlich zu beflügeln. Die gehen von einem deutlich steigenden Aktienkurs aus – dies ist für Investoren, die solche Entwicklungen betrachten, sicherlich eine größere Chance.

Valneva: Die 32 Millionen!

Die gute Nachricht bezieht sich auf einen Auftrag, den Valneva erhalten hat. Dieser Auftrag beinhaltet die Lieferung eines Impfstoffs gegen die Japanische Enzephalitis. Der Auftraggeber ist die US-Regierung gewesen und soll einen Umfang von 32 Millionen Dollar haben. Das ist enorm – denn das...