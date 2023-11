Valneva-Aktie: Was war denn das?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Valneva hat an den Börsen eine ausgesprochen seltsame Woche hinter sich. Am Ende ging es kurz vor Handelsschluss für den Titel insgesamt um mehr als -12 % nach unten. Am Freitag wenigstens konnte sich Valneva wieder aufwärts schieben: Fast 2 % stehen am Ende auf den Kurstafeln. Analysten sind bei der Kursentwicklung allerdings offensichtlich sehr zuversichtlich.

Valneva: Die Vorstandsnachricht

Ob positiv oder negativ: Valneva hat in dieser Woche Änderungen im Vorstand angekündigt. Der Markt hat sich dies allerdings nicht zum Anlass genommen, um die Kursverluste in Gang zu setzen. Der Kurs verlor schon vorher deutlich an Zustimmung.

Zuletzt hatte Valneva Quartalszahlen gemeldet, die durchaus als gut galten oder gelten. Der Konzern hat dabei dafür gesorgt, dass auch der Markt in den Schätzungen das mögliche Jahresendergebnis...