Valneva Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Valneva ist aufgrund der technischen Analyse derzeit weit vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Die Distanz zum GD200 beläuft sich auf -44,34 Prozent, was zu der Einstufung "Schlecht" auf Basis der vergangenen 200 Tage führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator und zuletzt wurden vor allem positive Meinungen zu Valneva in den sozialen Medien veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Valneva, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Die Valneva ist aktuell mit einem RSI-Wert von 73,88 überkauft, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 65, was als Signal dafür gilt, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Valneva wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr jedoch eine negative Änderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.