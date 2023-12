Valneva Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Die Technische Analyse der Valneva-Aktie zeigt gemischte Signale. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 5,79 EUR, was einen Abstand von -17,1 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 4,8 EUR bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist mit einem Niveau von 5,44 EUR negativ, was einer Differenz von -11,76 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Valneva liegt bei 78,82, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 68 eine neutrale Situation an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine stabile Stimmungslage für Valneva, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen jedoch gestiegen, was auf ein gesteigertes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei die Diskussion überwiegend von positiven Themen geprägt war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Valneva diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.