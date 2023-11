Valneva-Aktie: Was für eine Chance!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Valneva ist eine der stärkeren Aktien in einer komplizierten Woche gewesen. Der Pharma-Hersteller hat dabei eine gute Nachricht aus den USA erhalten, die für einen zusätzlichen Push sorgte. Am Freitag gewann die Aktie zum Abschluss der Woche noch einmal gut 4 %. Das ist ein schöner Abschluss der Woche, in der Valneva insgesamt einen Aufschlag von mehr als 10 % erzielte. Die Aktie befindet sich nun – endlich – auch seit Jahresbeginn wieder im grünen Bereich.

Valneva: Alles grün?

In der zurückliegenden Woche immerhin hat Valneva darauf verweisen können, dass die FDA, die Gesundheitsbehörde in den USA, die Zulassung für einen Impfstoff erteilte, den Valneva bereits an das Verteidigungsministerium verkauft hat. Damit wird das Geschäft wirksam.

Zudem und vor allem hat Valneva seine Quartalszahlen benannt. Die fielen besser aus...