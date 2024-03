Valneva Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Die technische Analyse zeigt, dass die Valneva derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 beträgt 5,32 EUR, während der Kurs der Aktie bei 3,453 EUR liegt, was einer Abweichung von -35,09 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine Abwärtsbewegung hin. Der gleitende Durchschnittskurs GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,58 EUR, was einer Abweichung von -3,55 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung, dass die Aktie wenig Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Valneva-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen (52,1 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (54,28 Punkte). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Insgesamt wird die Valneva derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf verschiedenen Analysefaktoren.