Valneva-Aktie: Was für ein Ding!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Valneva hat am Freitag erneut etwas nachgegeben. Am Ende verlor der Titel mit etwa -0,6 % nicht allzu viel. Allerdings reiht sich auch dieses Ergebnis ein in den Eindruck der vergangenen Tage. Valneva ist ausgesprochen schwach, steht in den Büchern, denn: Die Aktie verlor in einer Woche -7 %. Noch gravierender sind die Rahmenbedingungen. Valneva war zuvor nach guten Zahlen (die Umsätze und auch die Nettoergebniszahlen wurden als besser taxiert, beim Umsatz bspw. etwa mit einem Plus zwischen 7 und 10 % gegenüber den Erwartungen) und auch einer erfolgreichen Impfstoff-Zulassung in den USA nun deutlich wieder eingebrochen.

Aus Kursen von mehr als 6,50 Euro sind inzwischen Notierungen geworden, die erneut auf die Marke von 5 Euro zulaufen. Das ist in einer Hinsicht besonders schade: Die Aktie hat damit aus der Perspektive der...