Valneva Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Valneva größtenteils positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Valneva in den sozialen Medien diskutiert. Infolgedessen wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Veränderung hin, was ebenfalls eine Einschätzung als "Gut"-Wert bedeutet. Insgesamt wird Valneva in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Valneva verläuft derzeit bei 5,75 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 4,371 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -23,98 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie in diesem Aspekt als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein negativer Trend, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Valneva-Aktie als "Schlecht" basierend auf den beiden Zeiträumen.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Valneva als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Valneva-Aktie ergibt sich ein Wert von 82,24 für den RSI7 und ein Wert von 65,7 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.