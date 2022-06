Valneva-Aktie: Unglaubliche Chance?

Valneva ist ein französisch-österreichisches Spezial-Impfstoffunternehmen. Ein eher kleineres Unternehmen in der Pharmabranche mit unter 1.000 Mitarbeitern. Der Fokus von Valneva liegt auf der Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Mit dem Corona-Impfstoff VLA2001 wurde die Valneva-Aktie einem größeren Kreis von Anlegern bekannt. Die Phantasie der Investoren war so geweckt. An der Börse wird bekanntlich Zukunft gekauft - und die Zukunft schien… Hier weiterlesen