Valneva-Aktie: Unerkannte Chance und größer als BioNTech?

Unter den Impfstoffherstellern allgemein herrscht etwas Aufruhr oder Aufbruchstimmung: Corona scheint in der öffentlichen Diskussion zurück. Valneva profitiert davon nicht: Die Aktie verlor am Donnerstag fast -2 %. Die Notierungen sind damit deutlich angeschlagener als vom deutschen Impfstoffhersteller BioNTech, der sich allerdings auch nicht in bester Verfassung befindet.