Valneva -Aktie: Überraschung!

Valneva hat gegenüber der Konkurrenz am Impfstoff-Markt und in einem schwachen Marktumfeld am Montag durchaus gepunktet. Das französische Unternehmen schaffte einen Aufschlag in Höhe von annähernd 1 %. Damit ist der laufende Abwärtsmarsch noch nicht beendet – doch immer noch herrschen offenbar Hoffnungen, dass eine bedeutende Obergrenze wieder erobert werden kann. Valneva: Diese Grenze ist wichtig Valneva galt lange Zeit… Hier weiterlesen