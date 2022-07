Valneva-Aktie: Übernahme-Gerüchte?

Am 20. Juni 2022 platzte die Bombe. Das US-Pharmaunternehmen Pfizer beteiligte sich am französisch-österreichischen Spezial-Impfstoffunternehmen Valneva. Der Einstieg von Pfizer in Valneva mit 8,1 Prozent des Aktienkapitals mit einem Durchschnittskurs von 9,49 Euro brachte den Aktienkurs der Valneva-Titel kräftig nach oben. Der Anstieg war allerdings nur von kurzer Dauer. Der Wert erreichte am 23. sowie auch am 24. Juni 2022… Hier weiterlesen