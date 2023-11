Valneva-Aktie: Traurig!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Valneva wird in der kommenden Woche auf dem Prüfstand stehen. Traurig, was mit dem Wert in der vergangenen Woche passierte. Die Aktie verlor insgesamt mehr als -13 %. Die Notierungen gingen allein am Freitag noch einmal minimal abwärts. Die Börsen haben die Aktie fast wieder auf den Punkt zurückgestutzt, an dem sie vor ihrem Ausbruch nach oben stand.

Valneva: Das sind die Ziele!

Dabei sieht es an sich für und um Valneva gar nicht so schlecht aus. Nach den jüngsten Zahlen sind die Analysten noch optimistischer geworden. Die Kursziele schnellten auf mehr als 10 Euro nach oben. Das wären ausgehend von den aktuellen Notierungen fast 5 Euro oder mehr als 80 % Kurschance für die Aktie des Pharmaherstellers. Die Börsen werden in der neuen Woche zeigen müssen, ob der Trend wieder aufgenommen werden kann.