Valneva-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Erst Mitte des Monats kam es zu einem Tief von 7,26 EUR an der Euronext Börse. Dann ereignete sich ein fulminanter Anstieg auf ca. 15,00 EUR. Jedoch fallen die Kurse bereits wieder in Richtung 10,00 EUR. Für Anleger ist dies wahrlich keine entspannte Investition. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die Valneva-Aktie jetzt zu kaufen.… Hier weiterlesen