Valneva Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die normale Spanne des RSI reicht von 0 bis 100. Der RSI von Valneva liegt aktuell bei 85,68, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Bei einer Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage liegt der RSI bei 71, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Valneva veröffentlicht. In den vergangenen Tagen wurde jedoch vermehrt über negative Themen rund um Valneva diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung beim Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der Valneva-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 5,7 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 4,83 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend wird Valneva auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.