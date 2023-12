Valneva Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

In den letzten Wochen konnte bei Valneva eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Da negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt bekommt Valneva daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Valneva derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 5,78 EUR, während der Kurs der Aktie (4,981 EUR) um -13,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage ergibt mit 5,42 EUR eine Abweichung von -8,1 Prozent, wodurch die Aktie als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde über Valneva besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen überwog die positive Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch aktuell zeigen sich Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers bekommt Valneva insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Valneva liegt bei 67,08, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 73, was als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird und mit einer "Schlecht"-Einschätzung versehen wird. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.