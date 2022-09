Valneva-Aktie: Rien ne va plus?

Über Monate fieberten viele Anleger dem ersten Corona-Totimpfstoff von Valneva entgegen. Der entpuppte sich aber in mehrfacher Hinsicht als Enttäuschung. Wie gute das mittlerweile zugelassen Vakzin gegen Omikron wirkt, ist noch immer ungeklärt. Aufgrund immer neuer Verzögerungen wurden außerdem die Bestellmengen schwer nach unten korrigiert. Nun scheint auch die zweite Generation an Corona-Impfstoffen in Frage zu stehen. Zwar befindet Valneva… Hier weiterlesen