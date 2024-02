Valneva Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Die Valneva-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,63 EUR, während der Kurs der Aktie bei 3,809 EUR um -32,34 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,35 EUR ergibt eine Abweichung von -12,44 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage von 65,8 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält die Valneva-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Sowohl die Stimmungsänderung als auch die Diskussionsintensität zeigen keine bedeutende Tendenz, was zu dieser Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen zur Valneva-Aktie veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch mehrheitlich mit positiven Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.