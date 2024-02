Valneva-Aktie: Nur noch 3,55 !

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Valneva hat auch am Freitag an den Börsen noch einmal nachgegeben. Das verheißt nichts Gutes. Denn der Titel hat damit -8 % in einer Woche hinnehmen müssen. Die Statistik ist sogar noch schwächer. Denn seit 1. Januar hat Valneva massive -25 % verloren. Nun sieht es so aus, als sei die Aktie am Markt nicht mehr so gut zu halten wie erhofft. Der Titel wird aus Sicht von Analysten allerdings noch einmal deutlich mehr als 100 % gewinnen. Die sehen die Situation vollkommen anders als die Aktienmärkte. Wer wird hier Recht behalten?

Die Aktie ist umstritten – ersichtlich!

Damit ist der Wert ersichtlich umstritten. Immerhin kann Valneva den Analysten-Stimmen nach einen Kurs von aktuell 9,17 Euro erreichen. Das wären ausgehend von den jetzigen Kursen immerhin 158 % Plus.

Woher die gute Stimmung kommt, ist unklar. Denn charttechnisch wie auch technisch betrachtet sind die aktuellen Tiefs mehr als eindeutig. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich daran etwas entscheidend ändern würde.

Die Notierungen müssen vielmehr aktuell ertragen, dass sich wirtschaftlich wenig bewegt. Die Verluste sollen in diesem Jahr auf -11 Millionen Euro fallen. Das wiederum wäre eine Verbesserung. Reicht das aber für 158 % Plus?

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Valneva-Analyse von 04.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Valneva jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Valneva Aktie

Valneva: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...