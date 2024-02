Valneva-Aktie: Noch schlechter!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Valneva hat auch am Donnerstag den Abwärtsmarsch weiter geführt. Die Notierungen sind um -3,8 % gesunken. Damit ist die Aktie inzwischen auf weniger als 3,65 Euro nach unten durchgereicht worden. Der Titel hat somit innerhalb der vergangenen fünf Tage einen massiven Abschlag in Höhe von mehr als – 6 % hinnehmen müssen. Seit Jahresanfang ist es für die Aktie um über -20 % nach unten gegangen. Der Abwärtstrend also ist massiv. Die Notierungen sind aus Sicht von Analysten aber auch wirtschaftlich nicht so solide, wie es wohl hinreichend wäre.

Valneva: Wie viel kommt da noch?

Die große Frage wäre: Wie viel kann Valneva jetzt noch leisten? Die Nettoverluste im vergangenen Jahr sollen bei -64 Millionen Euro liegen. Im neuen Jahr 2024 sollen die Verluste immerhin noch -11 Millionen Euro erreichen. Insgesamt ist die Aktie damit bei einer Marktkapitalisierung von gut 527 Millionen Euro zu schwach, um aus Substanzwert-Sicht eine Empfehlung zu sein. Indes: Analysten sind aktuell noch immer der Auffassung, die Aktie könnte um 141% klettern.

