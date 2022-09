Valneva-Aktie: Niederlage eingestanden – jetzt ist das Impfstoff-Desaster perfekt!

Liebe Leser, die Aktie des französischen Wirkstoffforschers Valneva galt vor nicht allzu langer Zeit als einer der großen Hoffnungsträger an der Börse – vielleicht gar als neues BioNTech. Doch die Realität hat die Franzosen inzwischen eingeholt, wie Sie dem folgenden Chart entnehmen können: [stock_price_chart] Seit Ende 2021 hat die Valneva-Aktie 73 Prozent an Wert verloren, trotz so mancher zwischenzeitlicher Euphorie-Ausbrüche.… Hier weiterlesen